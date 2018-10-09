Bakan açıkladı! Yüzde 10 indirim yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Enflasyonla mücadele programımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün dünya nüfusu 7 milyar, önümüzdeki 2050 yılına baktığımızda 9 milyar olacak. Şehirleşmemiz yüzde 55, 2050'ye baktığımızda çok daha fazlasını yapacağız. Bu zor ev ödevini yapmamız lazım. Gıda arz güvenliği ekonominin hızlı olduğu durumlarda ön plana çıkıyor. 2 görevimiz var. Üreticiyi korumak ve tüketiciyi kollamak. İkisini de yapma yolunda ödevimizi aldık çalışıyoruz. Tohumdan sofraya tüm sorunları ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Heybeyi doldurarak geldik. Yaptıklarımızın üzerine neler yapabiliriz dedik. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek. Gıda arz güvenliğini de mutlaka sağlayacağız. Örneğin kıyma 29, kuşbaşı 31 TL'den satılıyor. Ucuz fiyattan alınıyordu, alınmaya devam edecek. Ucuz et projesi devam edecek. Çaykur bundan sonra da zam yapmayacak.

"Yüzde 10 indirim yapılacak"

Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacak. Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak. Market zinciri sahibi firmalarımız bugünden geçerli olmak üzere 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak.

Carrefour, BİM, Şok, Migros, Metro 50 üründe iki ay süreyle yüzde 10 indirim yaptı.