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Bakan açıkladı! Tek tuşla ihbar edilebilecek…

Ticaret Bakanı Pekcan haksız yapılan fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamasında “5 bin 80 firmada toplam 75 bin 943 ürün denetlendi. 328 firmanın 6 bin 344 ürününde fiyat artışı, 1.529 ürünün de etiketlerinde oynamalar tespit ettik” dedi. Öte yandan Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı yeni bir mobil sistemin devreye gireceği ve fiyat spekülatörü fırsatçıların tek tuşla ihbar edilebileceği de açıklandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 08:49
Bakan açıkladı! Tek tuşla ihbar edilebilecek…

Döviz kurlarını bahane ederek, ürün fiyatlarında astronomik artışlar yapan spekülatörlerle mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler, ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın son bir ay içinde gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyatla satışa sunulan veya etiketleri değiştirilen 8 bine yakın ürün tespit edildi. Fiyat spekülatörlüğü yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 328 firmaya cezai yaptırım uygulandı. TBMM’de Akşam gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekiplerin, fiyat spekülatörlerine karşı 5 bin 80 firmada inceleme yaptığını, bu çalışmada 75 bin 943 ürünün tek tek denetlendiğini söyledi.

Vatandaştan şikayet yağıyor

Spekülatör ve fırsatçılara yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şu bilgileri verdi:

“Haksız fiyat artışlarıyla ilgili çok sayıda şikayet aldık. ALO 175 Çağrı Merkezine de, fahiş fiyat uygulamasına ilişkin 45 bin 362 adet başvuru yapıldı.”

İşini düzgün yapanlara rahatsızlık yok

Bakan Pekcan, şöyle devam etti: “Fiyat ve etiket denetimlerimizi, düzgün ticaret erbabımızı rahatsız etmeyecek şekilde sürdürüyoruz. Bin 529 ürünün etiketlerinde oynama yapıldığını belirledik. Spekülatörlük yapan 328 firmaya cezai yaptırım uygulandı. Denetimlerimiz bundan sonra da etkin şekilde devak edecek.”

Fırsatçılar tek tuşla ihbar edilecek

Öte yandan sebze ve meyvelerin tarladan raflara geliş sürecini ve bu süreçte yaşanan fiyat artışlarını cep telefonlarına yüklenen sistemle gösteren mobil sistemi devreye sokan Ticaret Bakanlığı, şimdi de fiyat spekülatörü fırsatçıların tek tuşla ihbar edileceği, yeni bir mobil sistemi hayata geçiriyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 08:49
  1. Ticaret Bakanı Pekcan
  2. ticaret bakanlığı

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