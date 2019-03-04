Bakan açıkladı: Şubat'ta 14 milyar dolara yükseldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Pekcan, "İhracatımız yüzde 3,7 artışla 14 milyar 312 milyon dolar, ithalatımız yüzde 18,7 azalışla 16 milyar 161 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Dış ticaret dengesi 1,8 milyar dolar açık verdi

Şubat ayı ihracatı belli oldu. Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre ihracat 14 milyar 312 milyon dolar oldu. İthalat yüzde 18,70 azalarak 16 milyar 161 milyon dolara inerken dış ticaret dengesi 1,8 milyar dolar açık vermiş oldu.

Şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,71 oranında artarken ithalat ise yüzde 18,70 oranında azaldı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 şubat ayında yüzde 69,4 iken 2019 şubatında ise yüzde 88,6 oldu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,5 oldu

GTS'ye göre son 12 aylık dönemde, ihracat bir önceki yıla göre yüzde 6,70 oranında artış ile 178 milyar 248 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,87 oranındaki azalış ile 221 milyar 453 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,81 oranında azalarak 399 milyar 701 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 80,5 oldu.

En fazla ihracat yapan ülke Almanya oldu

Ülkeler bazında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke yine Almanya oldu. Almanya'yı sırasıyla İngiltere ve İtalya izledi.