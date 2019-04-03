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Bakan açıkladı: Rusya ile müşterek karar aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Rusya arasında ticarette engellerin kaldırılması hususunda müşterek bir şekilde karar alındığını söyledi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:16
Bakan açıkladı: Rusya ile müşterek karar aldık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi ziyaret için geldiği başkent Moskova’da Rusya Enerji  Bakanı ve Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı Aleksandr Novak ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında AA’ya açıklama  yapan Pekcan, Novak ile yapılan görüşmenin oldukça başarılı geçtiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir  Putin’in koyduğu hedef doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Pekcan, 2018  itibariyle 25,7 milyar dolar ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.

Bu rakamın 13,3 milyar dolarının enerji ürünleri ithalatından  kaynaklandığını ifade eden Pekcan, “Bunun daha dengeli ve sürdürülebilir olması,  ticaret hacminin bu yönde arttırılması gerektiğini dile getirdik. Rus tarafı ile  bütün bunları tek tek masada konuştuk.” dedi.

Rusya Enerji Bakanı ve KEK Eşbaşkanı Novak’ın bu tekliflere çok olumlu  yaklaştığını aktaran Pekcan, “Hatta bütün sorunları listeleyelim. Üzerinden  çizerek gidelim. Önümüzde nerelerde ticarette engellerle karşılaşıyoruz, bunları  kaldıralım ve yeni iş birliği imkanlarını araştırıp geliştirelim, doğrultusunda  müşterek karar aldık.” şeklinde konuştu.

KEK toplantıları dışında çalışma grupları oluşturduklarını ve buna  yeni çalışma grupları eklenmesini görüştüklerini dile getiren Pekcan, ayrıca  Türkiye’nin ihraç ettiği, Rusya’nın ithal ettiği ürünler ile ilgili bir matriks  çalışması yapıp Rus tarafına verdiklerini kaydetti. Pekcan, bu konuda ürün bazında da çalışmalara başlamış olduklarını ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret

Bu arada Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı bu yılın ocak-mart döneminde,  bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,5 oranında artarak 868 milyon  dolar olurken, aynı dönemde Rusya'dan gerçekleştirilen ithalat ise yüzde  9  oranında azalarak 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer taraftan, Türk müteahhitlik firmaları tarafından bugüne kadar  Rusya'da 73,1 milyar dolar seviyesinde bin 961 proje gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:16
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