0553 313 94 23

Bakan açıkladı: Rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2018 yılında bir milyon 500 bin, 2017 yılında ise bir milyon metrekare sondaj ile rekor kırıldığını açıkladı.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:46
Bakan açıkladı: Rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık. Geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık." dedi.

"Elektriği verimli kullanacağız''

Bakan Dönmez, bir dizi ziyaret ve temel atma töreni için Niğde'ye geldi. Bakan Dönmez Edikli Beldesinde AK Parti Seçim Merkezini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Elektriği verimli kullanacağız. Elektriği üretmek için yurt dışından doğal gaz ve kömür ithal ediyoruz. O kaynaklar bakımından dışa bağımlıyız. Onun için dedik ki güçlü Türkiye için bağımsız enerjiye ihtiyaç var. Kendi kaynaklarımızı yerli, yenilenebilir ne varsa sonuna kadar kullanacağız. Rabbim su, rüzgar, güneş vermiş. Bazı yerlerde jeotermallerimiz var. Rüzgarı kullanıyoruz. Yetiyor mu, yetmiyor tabii. Yetmeyen kısmını da doğal gaz ve kömür santralleriyle telafi ediyoruz. Yerli kömürde de ciddi bir potansiyelimiz var. Onu da sonuna kadar kullanacağız" dedi.

"Geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin sondaj yaptık''

Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalara devam ettiğini dile getiren Bakan Dönmez, şöyle devam etti:

"Fatih sondaj gemisi sondajına devam ediyor. İnşallah ilk sondajımızı da buluruz. Bulamasak da erken havlu atmak yok. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz. Karada da arama çalışmalarımız var. Geçtiğimiz ay Trakya Bölgesi'nde yaklaşık 300 bin hanenin 10 yıl yetecek doğal gazını keşfettik. Türkiye'de şu anda 15 milyon hane doğal gaz kullanıyor. 2000'li yılların başında sadece 5 büyükşehirde ve bu şehirlere bağlı 50 ilçede doğal gaz kullanılırken, bugün Niğde'nin de içinde olduğu 81 ilin 81'ine de doğal gaz götürdük. İlçelerimizi de artırıyoruz. 510 il, ilçe ve belde merkezimiz doğal gaz kullanıyor. Nüfus ve tüketim potansiyeline bağlı olarak diğer yerleşim birimlerine de doğal gazı götüreceğiz. Geçtiğimiz yıl MTA bir milyon 500 metrelik sondaj yaptı. 2002'de MTA sadece 30 bin metre sondaj yapabilirken biz bir rekor kırdık, geçtiğimiz yıl bir milyon 500 bin, bir önceki yıl da bir milyon metre sondaj yaptık. Sondaj yapmazsanız suyu nasıl bulamazsanız madeni de keşfetme şansınız yok. Bunları artıracağız. Yerin altındaki madenin kimseye faydası yok, yeryüzüne çıkartacağız. Ekonomiye kazandıracağız. Yurttaşlarımızın hizmetine sunacağız. O zaman ülkemiz kalkınmış olacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:46
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. AK Parti
  4. Trakya
  5. Akdeniz
  6. Niğde

YORUM YAZ

  • KomikazeKomikaze13 dk önce
    Çok komiksiniz. Max 4.000 metre den 375+250=625 adet kuyu kazıp elde edilen sonuç sadece 1-2 adet, düşük kapasiteli doğal gaz. Yanlış yeri mi kazıyorsunuz acaba? Haritlar sahte mi? Yıllarca kazıp durmak birilerine gelir kapısı mı oluyor? Bulmaya gerek yok mu? sorular sorular....
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Sonuç ne hemşerim.Enerjide %80-90 dışarı bağımlıyız.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Asıl ihtiyacımız özel sektör yatırımlarını artırmak"
  1. "Asıl ihtiyacımız özel sektör..
  2. Isparta’da Şubat ayında 11 bin 269..
  3. Evlere para dağıtan 'Hızır' bu kez..
  4. Elini oyuncak makinesine sıkıştırdı
  5. Başkan Fatma Toru kadın medya..
  6. Venezuela’da 80 saatten fazladır devam..
  7. Esnaftan Şahin’e tam destek
  8. Hekimhan’da Cumhur İttifakına destek..
  9. Gençler Nemrut Dağı Milli Park..
  10. Van’dan ezana yapılan saygısızlara..
  11. Anadolu Üniversitesinde “Öğrenci Sanat..
  12. Real Madrid'de Mourinho krizi: Gelirse..
  13. Erdoğan, Hindistan Başbakanı Modi ile..
  14. Figen Yüksekdağ'ın yargılandığı dava
  15. Akıncı, İstiklal Marşının kabulünün..
  16. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
  18. "Size bir sürprizimiz var" diyen..
  19. Fas'tan İİT ülkelerine..
  20. Gaziantep gıda sektörü Japonya açılımı
  21. Sağlık Bakanı Koca: "2023’e kadar..
  22. "Taş üstüne taş koyana 'evet' deyip,..
  23. Bitlis’ten ezana yapılan saygısızlığa..
  24. Kadınlar günü GTO’da coşkuyla kutlandı
  25. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
  26. Bozbey, Doğa Dostu Belediye Başkanı..
  27. Kadıköy'de denizde farklı yerlerde 2..
  28. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
  29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
  30. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

Günün Karikatürü

10 Mart 2019
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...