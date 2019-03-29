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Bakan açıkladı! Evlenecek çiftlere yapılacak, eğer pozitif çıkarsa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genetik geçişli hastalıkların tespit edilmesine olanak veren yerli bir kit geliştirilerek evlilik öncesi çiftlere tarama yapılacağını söyledi.

29 Mart 2019 Cuma 10:23
Bakan açıkladı! Evlenecek çiftlere yapılacak, eğer pozitif çıkarsa...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında, "Önceden bilindiğinde tedbir alınabilecek hastalıkları tespit etmek için yerli bir tarama kiti geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istiyoruz" dedi.

 'Pozitif çıkarsa...'

Bakan Koca, "Taramanın sonucunun pozitif çıkması halinde evlenecek çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak. Tüp bebek yönteminin de ücretini karşılamayı taahhüt eden bir yaklaşım olacak" ifadelerine yer verdi.

Bazı ilaçların bulunamadığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Şu an her türlü ilacın olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Gelecek hafta itibarıyla düzenleme yapılacak ilaçlar varsa bunu da yapmış olacağız. Dolayısıyla bu anlamda vatandaşımız tedirgin olmasın" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:23
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