Bakan açıkladı! Ehliyetlerde yeni dönem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin ve kredi kartlarının kimlikteki çipe yükleneceğini ve artık taşınması gerekmeyeceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kanal D'de katıldığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ehliyetlerle ilgili müjdeyi duyuran Soylu, "Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek." dedi.
Ehliyetler çipe yüklenecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek" ifadelerini kullandı.