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Gündem

Bakan açıkladı! Ehliyetlerde yeni dönem

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin ve kredi kartlarının kimlikteki çipe yükleneceğini ve artık taşınması gerekmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:35:00 - 2020-06-19 11:15:52
Bakan açıkladı! Ehliyetlerde yeni dönem

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Kanal D'de katıldığı 'Neler Oluyor Hayatta' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ehliyetlerle ilgili müjdeyi duyuran Soylu, "Artık ehliyetimizi yanımızda taşımamız gerekmeyecek." dedi.

Ehliyetler çipe yüklenecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ehliyeti, kimlikteki çipe yükleyeceğiz. Kredi kartlarından uygun olanları yine kimliğe yükleyeceğiz. Ayrıca elektronik imza da buna yüklenecek" ifadelerini kullandı.

Kimlik yenileme son tarihi kimlik yenileme ücreti ne kadar?
Kimlik yenileme son tarihi kimlik yenileme ücreti ne kadar?

Aktüel

Kimlik yenileme son tarihi kimlik yenileme ücreti ne kadar?

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Yorumlar

Hakkı

Siyonizm izin vermese kredi kartlarını yüklemek mümkün müdür?..Bu şu demektir;kimliklerimiz de maalesef onların kontrolünde..
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