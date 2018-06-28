Bakan açıkladı! Atama bekleyen öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz bir televizyon kanalında soruları cevapladı.. Bakan Yılmaz 2 Temmuz'da kontenjanların ilan edileceğini, tercihlerin 13 Temmuz'a kadar yapılacağını belirti. Yılmaz, "Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Geçici kayıt yaptıranlar listemizde olacak. Herhangi bir okulu kazandıysa, özel okula gitmek istemezse kazandığı okula gidebilecek. Burada bir karışıklık var mı?" dedi

"25 bin öğretmen ataması yapılacak. 25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülakatı tamam. 5 bini de mülakata girecek. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız."