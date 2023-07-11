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Ekonomi Bakan açıkladı! 4,3 milyar TL’lik ödeme yapılacak
Ekonomi

Bakan açıkladı! 4,3 milyar TL’lik ödeme yapılacak

Yeniakit Publisher
2023-07-11 11:55:00 -
Bakan açıkladı! 4,3 milyar TL’lik ödeme yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz'da 3,7 milyon ihtiyaç sahibi haneye toplam 4,3 milyar TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacaklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,7 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL ile 1250 TL arasında destek verdiklerini belirtti. Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay 3,3 milyar TL aile desteği, 1 milyar TL de çocuk desteği olmak üzere toplam 4,3 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı'nın bir yıl daha süreceğini belirten Göktaş, bu zamana kadar hanelere sağlanan destek tutarının ise 39,3 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

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