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Ekonomi

Bakan açıkladı! 13 ilde başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "antikor testlerine 13 ilimizde başlıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri'de antikor testleri yapılacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:47:00 - 2020-06-17 10:56:59
Bakan açıkladı! 13 ilde başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank antikor testleri yapılacak illeri açıkladı.

Açıklamaya göre testler; İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Adana, Sakarya, Gaziantep, Manisa, Eskişehir, Bursa ve Kayseri’de yapılacak.

İlk kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye genelinde 153 bin hanede yapılacağını duyurduğu testlerin uygulanmasına 11 Haziran’da 7 pilot ilde başlanmıştı.

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