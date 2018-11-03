0553 313 94 23
impression

Bakan açık açık uyardı: Nelerle karşılaşacaklarını görecekler

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İmar affı değil, imar barışı. Belli bir süreyi kapsıyor, o süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler." ifadelerini kullandı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 10:37
Bakan açık açık uyardı: Nelerle karşılaşacaklarını görecekler

Çeşitli gezi ve incelemelere katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Ersoy, programına valiliği ziyaret ederek başladı. Polis mangasını selamlayan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali İlhami Aktaş'tan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret eden Ersoy, burada gazetecilere imar barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceklerini belirten Ersoy, detaylı incelemelerin yapılacağını söyledi.

Kapadokya bölgesinin, Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"İmarla ilgili sorunları çözmek için buradayız. Alan başkanlığının buraya da gelmesi, sivil toplum kuruluşu ve halkın isteği için buradayız. Kapadokya, özellikleri itibarıyla birçok bakanlığın yetkilerinin çakıştığı bir nokta. Bunların hepsinin tek elden yönetilip karara bağlanacağı bir sistem, alan başkanlığı sistemi. Bunun hızlı bir şekilde yasalaşması için çalışacağız. İmar affı değil, imar barışı. Belli bir süreyi kapsıyor, o süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş."

Kapadokya'nın turizm açısından göz bebeği olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'yi tanıtan en önemli yüzlerinden birisi. El birliğiyle bu değeri nasıl daha değerli hale getiririz ona kafa yoruyoruz. Arada çürük yumurtalar olacak, el birliğiyle o çürük yumurtaları temizleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar yanlarına kar kalacağını sanmasınlar. Artık konuşma vakti değil, eylem vakti, hep beraber göreceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 10:37
  1. Nevşehir
  2. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  3. imar barışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşil pasaport alımında yeni dönem
    1. Yeşil pasaport alımında yeni dönem
    2. İnanılmaz olay! Kanalizasyondan balık..
    3. Türk Büyükelçi, ABD'lilerin yüzüne..
    4. ABD'de silahlı saldırı! Ölüler var
    5. İstanbul'da terör örgütüne operasyon:..
    6. Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    7. İsrail radyosu: Sisi, Mahmud Abbas'a..
    8. Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı..
    9. Bakan açık açık uyardı: Nelerle..
    10. MÜSİAD’dan Rusya hamlesi
    11. Fatih Terim o pozisyona isyan etmişti!..
    12. D-8 ülkeleri ile ticarette milli para..
    13. Bakan açıkladı! Alanya açıklarında..
    14. Havalimanları yer hizmetleri..
    15. Washington Post: Ortadoğu'nun geleceği..
    16. “ABD’ye en güzel cevap kendi paramızı..
    17. Testleri başarıyla geçen Bozok..
    18. Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca..
    19. Gençlik nereye gidiyor! Bir..
    20. Tekirdağ'da bonzaileri çorapların..
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    İran'a ambargo başladı! Artık verilmiyor
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Kılıçdaroğlu'ndan İstiklal Marşı'na hakaret gibi sözler: Hani ırkçılık yapmayacaktık?
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Akar'dan HDP'li vekile ayar: Nasıl olsa askere gelmeyeceksin
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Rusya'dan S-400 açıklaması!
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu
    Kılıçdaroğlu koltuk sevdasına 'kılıf' buldu

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Malatya'daki bombalı aracın şoförü bakın kim çıktı! Şaşırmadık
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar
    Almanların hezimeti! 5. kez açamadılar