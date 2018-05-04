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Bakan, Abdullah Gül'ü davet etmişti... Kararı verdi!

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını bildirdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 10:04
Bakan, Abdullah Gül'ü davet etmişti... Kararı verdi!

11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yarın Kayseri'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt'un düğününe mazeret bildirerek katılamayacağını açıkladı. Düğünde, Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması bekleniyordu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kızı Zeynep Özhaseki ile Mehmet Salih Yurt, yarın saat 19.00'da yapılacak düğünle hayatlarını birleştirecek. Cumhur ittifakı tarafından cumhurbaşkanlığına yeniden aday gösterilen Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 14.30'da Cumhuriyet alanında miting yapacak, saat 16.00'da ise şehir hastanesinin açılışına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Bakan Özhaseki'nin kızının düğününe katılacak.

DHA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte nikah şahitliği yapması beklenen 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise mazeret bildirerek düğüne katılamayacağını açıkladı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı miting öncesi Cumhuriyet alanında, Şehir hastanesi ve düğünün yapılacağı Flamingo düğün salonu çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 10:04
  1. Kayseri
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Abdullah Gül
  4. Mehmet Özhaseki

YORUM YAZ

  • VeliVeli2 sa önce
    Yav arkadaş bırakın şunu muhattap almayı yav
  • Murat TaşcıMurat Taşcı2 sa önce
    Ya artık bırakın bu adamı davet etmeyi. Yalnız bırakın adamı. Gitsin fotoğraf çeksin.
  • kayserilikayserili3 sa önce
    mazereti ne derseniz kayseri halkının yüzüne bakamaz erdoğan ın yüzüne bakamazbu kadar.
  • ali ihsanali ihsan2 sa önce
    SAYIN GÜL RİSK ALMAYI SEVMEZ. BİR UZLAŞI SAĞLANIR DÜĞÜNE HİÇ KİMSE GELMEZ İSEO ZAMAN TEK BAŞINA GELEBİLİR (!)
  • yazıYORUMyazıYORUM3 sa önce
    İnsan içine çıkacak yüzü kalmadı ki, nereye katılacak!
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    neden katılmadığı apaçık belli,ŞER ittifakının safında neden yer aldın diye sorarlar adama ondan korkmuştur, siyaset böyledir bir yükseltir ama en ufak yanlış harekette o yükseklikten tepetaklak aşağı indiriverir,yazık oldu sn güle
  • Yunus16Yunus162 sa önce
    NE MAZERETİ HERKES YOLUNA GİTSİN, AK KARA BELLİ OLDU. FETÖ SEVERLER LE İŞİMİZ OLMAZ. AGÜL E SORU: FGÜLEN PAPAZ MI ? DEĞİL Mİ?
  • erhanerhan12 dk önce
    HER NEDENSE KÖŞKTEN AYRILIRKENKİ " ŞİMDİ BİZİM İNTİFADAMIZ BAŞLIYOR" SÖZÜ YOK SAYILDI .ŞİMDİ DE NİYE BÖYLEOLDU DENİP DURULUYOR
  • Sahin MustafaSahin Mustafa2 sa önce
    Su cigeri bes para etmez adama yalakalik yapacaginiza millete hizmet edin.
  • t.şahint.şahin2 sa önce
    rahmetli babanızın tabutunu omuzlamıştı unuttun galiba...Ama yüzüne bakacak yüzün var mı dır ki...ne dersiniz...
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