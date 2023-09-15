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Siyaset Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan BAE ile kritik görüşme
Siyaset

Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan BAE ile kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-09-15 09:45:00 -
Bakan Abdulkadir Uraloğlu’ndan BAE ile kritik görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, Türkiye’de ulaştırma alanındaki yatırımlar ve bu yatırımların uluslararası taşımacılık üzerine etkileri hususunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ulaştırma yatırımlarındaki potansiyel iş birliklerinin de ele alındığı görüşme sonunda, en kısa sürede bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalındı. Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Mohamed Hassan Alsuwaid’in önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelerek, işbirliği ve yatırımlar etraflıca ele alınacak.

Türkiye, kıtalar ve bölgeler arası konumu çerçevesinde bölgesel ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik birçok girişime destek veriyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin merkezinde olduğu bölgeler arasında ve ötesinde, ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerinin yanısıra siyasi ve kültürel ilişkilerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye’den başlayarak Kafkaslar bölgesine, buradan da Hazar Denizi’ni aşarak Türkmenistan ve Kazakistan’ı takiben Orta Asya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne ulaşan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor (Orta Koridor), tarihi İpek Yolu’nun canlandırılması projesinin en önemli bileşenlerinden birini oluşturuyor.

Bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Bakanı Sayın Mohamed Hassan Alsuwaidi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ulaştırma koridorları için önem arz eden yatırımlar ve çok taraflı ulaştırma politikaları da ele alınan konu başlıkları arasında yer aldı.
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