Bakan Abdülhamit Gül duyurdu: Zorunlu hale geldi
Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, güvenli ödeme sisteminin ikinci el araçlar için de zorunlu hale getirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanlığının, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayınlandı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından söz konusu yönetmelikle ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Gül yaptığı paylaşımda, "3 Şubat’ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.