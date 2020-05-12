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Gündem

Bakan Abdülhamit Gül açıkladı: Uygulamalar bayramdan sonra yumuşatılacak

Yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:11:00 -
Bakan Abdülhamit Gül açıkladı: Uygulamalar bayramdan sonra yumuşatılacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül'ün açıklamaları şöyle:

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor. Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.

Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir. Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz. Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir.

Normalleşme süreci

Yeni normalleşmede 4 koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Somut takvime bağlandığında kamuoyuna sunulacaktır. Noterler ve Adli Tıp normal çalışma düzenine geçti.

7 milyon maske üretildi

16 Mart'tan bu yana yaklaşık 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir. 80 ton kolonya, 2500 ton temizlik malzemesi ve dezenfektan üretilmiştir.

 

 

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