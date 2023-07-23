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Spor Bakambu'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı
Spor

Bakambu'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:48:00 -
Bakambu'nun Galatasaray'a maliyeti açıklandı

Galatasatay, Cedric Bakambu'nun toplam maliyetini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıkalamada, ''Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.'' denildi.

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