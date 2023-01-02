Bak Temel bey ortağın ne diyor! Akşener'den sapkınlara İstanbul Sözleşme sözü

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Danıştay Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair nihai kararını verdi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesini “hukuka uygun” buldu. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi’nin kararı oy çokluğuyla onandı.

Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden resmen çıktı!

Danıştay'ın kararından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'ne tekrar döneceklerini söyleyerek sapkınlara söz verdi.

"Siz yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz." ifadeleri ile hukuk kararı üzerinden iktidarı hedef alan İP'li Akşener, "Siz kadınlardan korkmaya devam edin. Biz 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz." dedi.

Akşener Gezici vandalları da savunduğu mesajına şöyle devam etti: Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara “sürtük” demek de “hukuka uygun” muymuş?