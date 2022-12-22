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Yerel Bak sen şuna! Sahte doktor yakalanmasa kendini o hastaneye atayacakmış
Yerel

Bak sen şuna! Sahte doktor yakalanmasa kendini o hastaneye atayacakmış

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’la ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine konulan Özkiraz’a ait, hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğraf ortaya çıktı. Özkiraz’ın yeni hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 09:22:00 - 2022-12-22 09:28:07
Bak sen şuna! Sahte doktor yakalanmasa kendini o hastaneye atayacakmış

Sahte doktor Ayşe Özkiraz’la ilgili skandallar ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanarak cezaevine konulan Özkiraz’a ait, hastane ortamında çekilmiş yeni fotoğraf ortaya çıktı. Özkiraz’ın yeni hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi.

GECE ACİL ÖNÜNDE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞ

Ortaya çıkan yeni fotoğraflarda 21 yaşındaki sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ameliyatlarda yer aldığı ve ameliyata girmeden önce hastane personeli tarafından giydirildiği görüldü.

Özkiraz’a hastanedeki personel tarafından doğum günü kutlaması düzenlendiği, boynunda yaka kartı ile hastane acili önünde gece nöbetlerine kaldığını ima eden fotoğraflar ortaya çıktı.

BİR SONRAKİ PLANI ANKARA ŞEHİR HASTANESİYMİŞ

Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni bilgilere göre, sahte doktorun Çerkezköy Devlet Hastanesinden sonraki durağı için planlar yaptığı anlaşıldı. Sahte doktor Özkiraz’ın bir sonraki hedefinin ise Ankara Şehir Hastanesi olduğu öğrenildi. Özkiraz’ın, gitmeyi planladığı Ankara Şehir Hastanesinde inandırıcılığını arttırmak için, gitmeden önce Çerkezköy’de sahte kaşe, kimlik kartları yaptırdığı ve ameliyat başında video hazırlatmaya çalıştığı öğrenildi.

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Yorumlar

zaif

en kıritik görev doktor olduğuna göre demek ki vali de olabilir.

Hayrettin HATUNOĞLU

O sahte doktor dediğini yapardı. Burası Türkiye burada kural, kanun işlemez. Kim kime dum duma bir anlayışa sahibiz.
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