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Siyaset Bak sen şu Selo'ya! Demirtaş coştukça coşuyor
Siyaset

Bak sen şu Selo'ya! Demirtaş coştukça coşuyor

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem muhalefete hem de kendi partisine akıl verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 11:24:00 -
Bak sen şu Selo'ya! Demirtaş coştukça coşuyor

 

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hem muhalefete hem de kendi partisine çağrı yaparak "Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla sahaya çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır" dedi.

 

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden "fondaş medyanın amiral gemisi" T24'e yazan Demirtaş, hem partisi HDP'ye hem de muhalefete seslendi.

İktidarın olgularla değil algılarla siyaset yaptığını ileri süren Demirtaş, muhalefetin bu algıları kırması gerektiğine değindi. Demirtaş bu noktada 'ortaklaşmaya' vurgu yaptı: "Muhalefetin bu konuda bir dezavantajı var; AK Parti tek merkezden algı üretirken muhalefet bu algılara karşı çok merkezden yanıt vermek durumunda. Bu durumu aşacak ortak stratejiler üzerinde çalışılmalıdır. Ortak dil, medyanın ortak kullanımı, ortak sloganlar, ortak eylem ve etkinlikler, ortak çözüm projeleri ve en nihayetinde ortak adayla saha çıkılırsa emin olun, seçim en az 80'e 20 kazanılır."

 

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Yorumlar

Rngin

Tipe bak 80 milyon buunamı kalfı. Olması gereken yerde..

Mahmut yılmaz

Eli kanlı katil
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