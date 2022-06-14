Bak sen şu geri dönüşe! HDP’li isim İP’li Aytun Çıray’ı hizaya çekti

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, "Varsayalım, seçimlerde HDP AKP'yi destekleme kararı aldı.. Bu durumda sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı ne yapacak?" diye sordu.

Çıray'ın sorusuna cevap veren bir HDP'li, "Siz AKP'ye katılım yapmak için, onurunuzu bir tarafa bırakıp, sadece HDP üzerinden bir zemin hazırlıyorsunuz. Çünkü biz bu izlenimi alıyoruz. Hadi hayırlısı olsun." diye yazdı.

HDP'li isimden tepki gören Çıray, yaptığı ülkücülük edebiyatlarını birden unutup 180 derece dönüş yaptı. Çıray, "Asla. Sorunun muhatabı HDP değil" diyerek kıvırdı!..

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Çıray'ın korkudan yaptığı u dönüşü de konuşuldu.

İYİ Parti'nin HDP'ye karşı bu tavrını yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bir siyasi parti teröre net şekilde karşı çıkıyorsa, o parti ile oturulur, konuşulur. Ama teröristleri gerilla veya hak arayıcıları diye tanımlıyorsa o noktada, o partiyle aranıza mesafe koyarsınız. Bugün 4 tane şehit veriyoruz, bir taraftan da HDP'li vekil Kadıköy'de polise yumruk atıyor. Demek ki terörü destekleyen bir partiyle karşı karşıyayız şu an.

HDP'lilerin şunu demesi lazımdı; önce terör örgütünün askere sıktığı kurşunu bir çözelim, Abdullah Öcalan'ı bir kenara bırakalım, askerlerimizin şehit olmasını engelleyecek şekilde bir çözüm bulalım, PKK'yı kınayalım demesi lazım HDP'nin. Diyarbakır annelerinin yanına gidip onlara bir destek vermeleri lazım.