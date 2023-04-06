Bak sen şu adli tıp uzmanına! Edep yahu edep...

Ekranların daimi adli tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, özel hayatına ilişkin herkesin ağzını açık bırakan bir itirafta bulundu. İlk evliliğini babasının zoruyla yaptığını anlatan Atasoy, o kişiyle evliyken başka bir adamı sevdiğini ve ona kaçtığını anlattı. Atasoy şimdi kiminle evli? Sevil Atasoy'un eşi ve çocukları kim?..

Ekranlarda cinayetleri çözen, tartışma programlarıyla tanınan adli tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy'dan tepki çeken itiraf. YouTube programı “Haber Bahane”ye konuk olan Atasoy. gençlik yıllarında babasından baskı gördüğünü anlatan Atasoy, bu yüzden erken yaşta evlendiğini söyledi.

İşte Sevil Atasoy'un o itirafları...

“Çok erken yaşta evlenmemek lazım" diyen Sevil Atasoy, "Benim üzerimde baba ve çevre baskısı çok fazlaydı. Babam da adli tıp uzmanıydı, o yüzden akşam kızının dışarıda olmasını istemezdi. Bir gece bile bir arkadaşımın evinde kalmadım. Baba evinden kaçmak için evlendim ama doğru değildi. O da çok kısa sürdü.” ifadelerini kullandı.

Sevil Atasoy, ilk eşini, kızı Selin Atasoy’un da babası olan ikinci eşi Faruk Atasoy uğruna terk ettiğini anlattı: “Babam, ortaokuldan beri flört ettiğim kişiyi (Faruk Atasoy) solcu olduğu için istemedi. ‘Komüniste kız vermem’ dediği için sevdiğim adamla değil, başkasıyla evlendim. Ama sonra Faruk’a geri döndüm ve kızımız oldu. Faruk için de, benim için de o süreç çok zordu."

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Kocamı bırakıp sevdiğim adama kaçtım

"Ben ilk eşimle evliyken valizimi alıp sevdiğim adama kaçtım. Ankara’da öğrenci evinde kalıyordu, karşısında beni valizle görünce neredeyse düşüp ölecekti. Hayat uzun yıllar sonra bizi birleştirdi. Faruk çok zeki bir adam. Benim evlilik konumu hiç dile getirmemişti. Kadından anlayan erkekler var, Faruk da öyle biri.”

Sevil Atasoy, Faruk Atasoy’dan boşandıktan sonra üçüncü kez evlendiğini, ancak ondan da ayrılıp yeniden Atasoy’a döndüğünü açıkladı: “Üç kez evlendim, şu an yine ikinci eşimle birlikteyiz. Birlikte tatile gidiyoruz ama evlilik yok.”