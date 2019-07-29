Bajaj motosikletleri için Ötv ödemeyeceksiniz

Türkiye’de Kuralkan distribütörlüğünde üretilen ve satışa sunulan Hintli Bajaj motosikletleri “ÖTV Bizden” kampanyasıyla bayram öncesinde büyük fiyat avantajları sunuyor. İleri teknoloji ile üretilen Bajaj motosikletlerinde 250 cc altı modellerinde geçerli olacak kampanya ile fiyatın yüzde 8’i tutarındaki ÖTV, Kuralkan tarafından karşılanıyor ve ayrıca anlaşmalı kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı da tanınıyor. Bajaj motosikletlerindeki bu benzersiz kampanya 9 Ağustos tarihine kadar devam edecek.