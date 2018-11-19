THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay enselendi

Bigadiç ilçesinde FETÖ’den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan astsubay enselendi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:30
Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay enselendi

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden meslekten ihraç edilen Hava Astsubay M.B. polis tarafından yakalandı.

FETÖ’den aranan M.B. Bigadiç Sulh Ceza Hâkimliğinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden arama ve yakalama kararına istinaden Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:30
  1. Ankara
  2. balıkesri
  3. bigadiç
  4. fetö
  5. astsubay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma Çin kulübüne yeşil ışık yaktı
    1. Ricardo Quaresma Çin kulübüne yeşil..
    2. Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk..
    3. Polisten kaçarken balkondan atlayan..
    4. Mike Pence ticaret gerginliğini..
    5. Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay..
    6. Endonezya ve Çin arasında 28 milyar..
    7. Konya'da alkollü sürücüden şok soru!..
    8. Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18..
    9. Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
    10. İngiltere'nin geleceği için önemli 7 gün
    11. Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları
    12. Husilerden ateşkes sinyali
    13. ABD'li bakan açıkladı: Savaşı henüz..
    14. Astrolog Töreli hayatını kaybetti
    15. 2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü.....
    16. Van'da taksinin LPG deposunda 23 kilo..
    17. “Kalpaklı bunak” tam bir Mustafa Kemal..
    18. Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor
    19. Merkez Bankası açıkladı! Eylülde düştü
    20. Terörist cenazelerini, akmayan suları,..
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!