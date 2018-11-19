Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay enselendi
Bigadiç ilçesinde FETÖ’den ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan astsubay enselendi.19 Kasım 2018 Pazartesi 11:30
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden meslekten ihraç edilen Hava Astsubay M.B. polis tarafından yakalandı.
FETÖ’den aranan M.B. Bigadiç Sulh Ceza Hâkimliğinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden arama ve yakalama kararına istinaden Bigadiç İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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