Baidu’dan yapay zeka atağı

Baidu, bu hafta en yeni büyük dil modeli ERNIE-5.0-0110’u tanıttı. Model, LMArena Text kıyaslamasında 1.460 puan alarak dünya genelinde sekizinci sıraya yerleşti.

Bu sonuçla ERNIE-5.0, OpenAI’nin GPT-5.1-High ve Google’ın Gemini-2.5-Pro modellerini geride bıraktı.

Matematiksel akıl yürütme alanında ise yalnızca GPT-5.2-High modelinin ardından ikinci sıraya yerleşti.

Baidu, modelin test sürecini tamamladığını ve “Preview” etiketinin kaldırılmasıyla birlikte resmen kullanıma alındığını duyurdu.

2 TRİLYON PARAMETRELİ YAPI, DÜŞÜK MALİYETLİ YÜKSEK PERFORMANS

ERNIE-5.0, toplamda 2 trilyondan fazla parametreye sahip olan Mixture-of-Experts (Uzmanların Karışımı) mimarisi üzerine inşa edildi.

Ancak model, her işlem sırasında yalnızca parametrelerinin %3’ünden daha azını aktif hâle getirerek, yüksek performansı çok daha düşük hesaplama maliyetiyle sunabiliyor.

Model; yaratıcı yazım, komut anlama ve yazılım geliştirme gibi alanlarda dikkate değer performans sergiliyor.

Baidu, bu mimarinin gelecekte daha geniş ölçekli uygulamalara entegre edileceğini belirtiyor.

ÇİN YAPAY ZEKA YARIŞINDA ARAYI KAPATIYOR

15 Ocak’ta yayımlanan LMArena sıralaması, Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis’in geçen yıl yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi.

Hassabis, Çinli modellerin Batılı rakiplerinden yalnızca birkaç ay geride olduğunu ve sanılanın aksine teknoloji farkının “çok dar” hale geldiğini belirtmişti.

Son dönemde Çin’de yapay zekâ geliştiren şirketler arasında DeepSeek, Alibaba ve ZhipuAI öne çıkıyor.

Bu şirketler, üretken yapay zekâ modellerinde Amerikan ve Avrupa merkezli rakiplerle kıyaslanabilir düzeyde sonuçlar elde ediyor.

ALIBABA VE HUAWEI’DEN GÜÇLÜ ATAK

Baidu’nun yanı sıra Çin’in diğer teknoloji devleri de yapay zekâ alanında önemli ilerlemeler kaydediyor.

Alibaba’nın Qwen adlı üretken yapay zekâ uygulaması, Kasım ayında %149’luk aylık büyüme kaydettikten sonra Ocak 2026 itibarıyla 100 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak dünyanın en hızlı büyüyen yapay zekâ platformu oldu.

Öte yandan Huawei ve Baidu öncülüğündeki Çinli şirketler, insansı robotlar ve fiziksel yapay zekâ alanındaki küresel patent başvurularında liderliğe yükseldi.

UZMANLAR: “ABD’Yİ GEÇMEK ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL”

Her ne kadar Çinli modellerin performansı hızla artsa da, uzmanlar bu ivmenin uzun vadede altyapı kısıtlamalarına takılabileceği görüşünde.

Alibaba Qwen ekibinin teknik lideri Lin Junyang, Pekin’deki bir konferansta, “Önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bir Çin şirketinin ABD’li teknoloji devlerini geçme olasılığı yüzde 20’nin altında” dedi.

Junyang, bu farkın temel nedeninin ABD’nin “çok daha büyük hesaplama altyapısına ve veri merkezlerine sahip olması” olduğunu belirtti.

Sonuç olarak, Baidu’nun ERNIE-5.0 modeli, Çin’in yapay zekâ yarışında ilk kez küresel elit sınıfa girmesini sağladı.

Bu gelişme, Pekin’in teknolojik bağımsızlık stratejisini güçlendiren bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Kaynak: Forklog