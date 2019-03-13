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BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018" ödül töreni

BAİB Başkanı Hakkı Bahar:- "Bölgemiz ihracatı, kurulduğu günden bugüne en yüksek seviyesine ulaşarak 1 milyar 755 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti"- "Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine azami katkıyı sunmak ve bölgemiz ihracatını şaha kaldırabilmek adına çok yönlü bir master plana başlıyoruz"

13 Mart 2019 Çarşamba 20:25
BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018" ödül töreni

ANTALYA (AA) - Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, bölgede ihracatı şaha kaldırılması için çok yönlü çalışma yaptıklarını belirterek, "Bölgemiz ihracatı, kurulduğu günden bugüne en yüksek seviyesine ulaşarak 1 milyar 755 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti." dedi.

Antalya'da bir otelde, BAİB tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "İhracatın Yıldızları 2018" ödül töreninde Antalya, Isparta ve Burdur'da en fazla ihracat yapan firmalar ödüllendirildi.

Bahar, burada yaptığı konuşmada, kurulduğunda 3 sektörde faaliyet gösteren birliğin, bugün 25 sektörde 7 binin üzerinde üyeye hizmet verdiğini söyledi.

İhracat yapmanın meşakkatli bir iş olduğunu vurgulayan Bahar, "Son dönemde artan ticaret savaşları, yükselen ticari bariyerler, devletler tarafından uygulamaya konan antidamping önlemleri, vergilerin arttırılması, tarife dışı engellemeler gibi korumacı tutumlar dünya ticaretini olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

- En fazla ihracat Çin'e yapıldı

Bütün olumsuzluklara rağmen, ihracatçıların üstün gayretleri ve birliğin yürüttüğü çalışmalarla başarılı ihracat rakamlarına imza attıklarına dikkati çeken Bahar, şöyle devam etti:

"Tüm olumsuzluklara rağmen, değerli ihracatçılarımızın üstün gayretleri ve birliğimizce yürütülmekte olan çalışmalar neticesinde 2018 yılında bölgemiz ihracatı, kurulduğu günden bugüne en yüksek seviyesine ulaşarak 1 milyar 755 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. 2019'a da hızlı bir şekilde başladık. İki aylık dönemde geçen yıla oranla yüzde 6,27 artışla yaklaşık 325 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2018 yılında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz sektörlerin başında madencilik ürünleri, yaş sebze ve meyve, kimyevi maddeler ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, demir ve demir dışı metaller gelmektedir. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında ise Çin, Almanya, Rusya, ABD ve Romanya geliyor. Ülkemizin 2023 ihracat hedeflerine azami katkıyı sunmak ve bölgemiz ihracatını şaha kaldırabilmek adına çok yönlü bir master plana başlıyoruz."

Geçen yıl en fazla ihracatın maden sektöründe Çin pazarına yapıldığını dile getiren Bahar, ancak Çin pazarındaki daralmanın maden sektörünü olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Bölge ihracatının lokomotif sektörlerinden yaş meyve ve sebzede ise Rusya ile olan ihracatı arttırma konusuna çalışmalar yaptıklarını kaydeden Bahar, "Bu kapsamda, Rusya'ya domates ihracatında sorun yaşamamak adına üretim alanlarında 'tuta' bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Her fırsatta altını çizdiğimiz, toplumda yanlış algıya sebep olan kimyasal ilaç kalıntısı ile zirai karantina etmeni kavramlarını izah etme girişimlerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, en fazla ihracat yapan firmalara ödülleri verildi.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:25
  1. Antalya
  2. BAİB
  3. Hakkı Bahar
  4. ihracat yıldızları
  5. Ödül Töreni

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