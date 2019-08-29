’BAİB Alo İhracat Destek Hattı’ girişimcilere yol gösterecek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından geçtiğimiz ay hizmete açılan ’BAİB Alo İhracat Destek Hattı’ ihracat potansiyeli olan yeni girişimcilere kucak açıyor.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet yürüten ihracatçılara hizmet veren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak, ihracatı arttırmak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölge ihracatının arttırılabilmesi için yeni ihracatçılara ihtiyaç olduğu düşüncesi ile BAİB, girişimcilere destek olabilmek, yol gösterebilmek amacıyla ’BAİB Alo İhracat Destek Hattı’nı ihracatı öğrenmek isteyen herkese açık hale getiriyor.

"Girişimcilerin e-ihracat ile tanıştırılması oldukça önemli"

’BAİB Alo İhracat Destek Hattı”’ile ilgili bilgi veren BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, "Artık ürününü yurtdışına satmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen girişimciler, yurtdışı pazarlar hakkında bilgi almak isteyen herkes, bir telefon ile istediği bilgiye ulaşabilecek. Günümüzde e-ihracat dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmakta. Bu sayede uluslararası pazarlara ulaşmak oldukça kolay. Bu sebeple ihracata yeni başlayacak olan girişimcilerin geleneksel ihracat yöntemleri yerine e-ihracat ile tanıştırılması oldukça önemli. ’BAİB Alo İhracat Destek Hattı’ ile bu konuda da bilgilendirmelerde bulunulacak. Bu çerçevede sıfırdan başlayıp marka olma yoluna kadar ki süreçte ihracatçı olmak isteyen herkese, her türlü desteği vereceğiz” dedi.