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Bahşişleri kesilen kasiyer iş yerine açtığı davayı kazandı

Gaziantep'te, restoranda kasiyer olarak çalışan S.Y. işveren tarafından bahşişlerin kesildiği gerekçesi ile işi bırakarak açtığı davadan istediği sonucu aldı.

24 Mart 2019 Pazar 18:37
Bahşişleri kesilen kasiyer iş yerine açtığı davayı kazandı

Mahkeme, kasiyer S.Y.'yi haklı bularak, işverenin davacıya bin 197 lira bahşiş ve yasal faizi ile 3 bin 722 lira kıdem tazminatı ödemesine hükmetti. İstinaf mahkemesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Bahşişleri işyeri giderine kullanıyorlardı

Kentte ünlü bir restoranda kasiyer olarak 2 yıl çalışan S.Y., patronunun, müşterilerin çalışanlar için bıraktığı bahşişi iş yeri giderlerine kullandığı gerekçesi ile işi bırakarak dava açtı.

Tazminatıyla bahşişini alacak

Gaziantep 3'üncü İş Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, müşterinin bıraktığı bahşişin çalışanın hakkı olduğu ve iş yeri gideri olarak kullanılamayacağına hükmetti. Mahkeme, S.Y.'nin çalıştığı süre içinde alacağı bin 197 lira bahşişin yasal faizi ile davacıya ödenmesine, ayrıca bahşişin kesilmesinin iş bırakma nedeni olarak sayılmasına ve yine S.Y.'e 3 bin 722 lira kıdem tazminatının yasal faizi ile ödenmesine karar verdi.

Patron itiraz etti ama kazanamadı

İşveren, avukatı aracılığı ile Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Ancak 14'üncü Hukuk Dairesi de oy çokluğu ile yerel mahkemenin kararını onadı.

'Bahşiş işçinindir'

S.Y.'nin Avukatı Abdülkadir Akıllar, kararın emsal niteliği taşıdığını ve iş mahkemeleri açısından tartışmalı olan bahşiş konusunun önemli bir karara bağlandığını ifade ederek şunları dedi:

"Müvekkilim bir restoranda çalışıyordu ve bahşişleri kesildiği için işi bırakarak bize başvurdu. Müvekkilim, işverenin restoranda çalışanların topladığı bahşişleri bir havuzda toplayarak iş yeri masrafları adı altında bir kısmını kesip geri kalanını çalışanlara dağıttığını söyledi. Aslında bu bahşişlerin kendilerine ait olduğunu ve işverenin kendi giderlerine kullanmasının haksızlık olduğunu dile getirdi. Bizde talebi mahkemeye taşıdık. O da özetle bahşişlerin müşteriler tarafından işçilere verildiğini, işçilerin haklarının işveren tarafından kesilemeyeceği yönünde bir karar kıldı. Kısacası 'bahşiş işçinindir' diyerek haklılığını ortaya koydu."

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:37
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