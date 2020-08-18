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Aktüel Bahşiş sevdası davulcuyu çatıya çıkardı
Aktüel

Bahşiş sevdası davulcuyu çatıya çıkardı

Sinop'ta bir düğün törenine katılan davulcu daha fazla bahşiş toplayabilmek için düğün evinin çatısına çıkarak gösteri yaptı - Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:33:39 -
Bahşiş sevdası davulcuyu çatıya çıkardı

SİNOP (AA) - Sinop'ta, bir düğün törenine katılan davulcu, daha fazla bahşiş toplamak için düğün evinin çatısına çıktı.

Erfelek ilçesi Yeniçam köyünde Süleyman Özgenç'in düğün törenine katılan davulcu Savaş Özdemir, verilen bahşişleri az bulunca merdiven yardımıyla düğün evinin çatısına çıktı.

Burada davulunu çalmaya devam eden Özdemir, çatıda gösteri yaptı.

Vatandaşların alkışları arasında gösterisini tamamlayan Özdemir’in bu anları, düğün kamerası ve düğüne katılanların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

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