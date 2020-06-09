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Aktüel

Bahşılı’da 1 milyon 650 bin liralık altyapı ihalesi

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki TOKİ bölgesinin 1 milyon 650 bin lira bütçeli altyapı ihalesinin yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:42:09 -
Bahşılı’da 1 milyon 650 bin liralık altyapı ihalesi

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesindeki TOKİ bölgesinin 1 milyon 650 bin lira bütçeli altyapı ihalesinin yapıldığı bildirildi.


Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesindeki TOKİ bölgesinin altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başlandı. İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından 1 milyon 650 bin liralık bütçe ihalesi yapıldı. Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ile birlikte mahallede yer tespiti yapan İller Bankası ile yüklenici firma yetkilileri, 200 gün içerisinde çalışmaların tamamlanacağını söyledi.



"Bu çalışma neticesinde problemlere karşı netice aldık"


Altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, “İlk günden bugüne kadar 14 ay oldu. İmkanlar dahilinde hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bizim seçimden önce bazı vaatlerimiz vardı. Onları gerçekleştireceğiz diye söz verdik. Dünyanın başına Covid-19 virüsü geldi onun için ara vermek zorunda kaldık. Bu süreçte ihtiyaç sahibi insanlarımız ile ilgili çalışmalarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde belediyemizin imkânları dâhilinde yardımcı olmaya çalıştık. Bakanımız Murat Kurum ile görüşmelerimiz oldu. TOKİ bölgesinde, Doğanay ve Aktarma istasyonunda bazı problemlerimiz vardı. AK Parti Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can, İl Başkanımız, Valimiz ve merkez ilçe başkanımız ile başkanımız ile beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışma neticesinde verim aldık” diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırıkkale ziyaretinde ilçe hakkındaki problemleri arz ettiğini dile getiren Tekin, “Hamd olsun 1 milyon 650 bin lira değerli sadece TOKİ bölgesinin alt yapı ihalesi, aşağıda da Doğanay Mahallesindeki ve diğer kanalizasyonları toplayacağız. Alt taraftaki Atadönmez Mahallesindeki aktarma istasyonlarını Kırıkkale Belediyesinde aktarma istasyonuna gidilecek” şeklinde konuştu.

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