Bahreyn'den, "İsrail'le normalleşme, ülkenin çıkarlarını koruyacak" açıklaması

MANAMA (AA) - Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, İsrail'le varılan normalleşme anlaşmasının, ülkesinin çıkarlarını koruyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Al Halife, Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamasında, "İsrail ile diplomatik ilişkiler kurma anlaşması, Bahreyn'in yüksek çıkarlarının, yani devletin varlığının korunmasını amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile benzer adımlar atmalarının şaşırtıcı olmadığını belirten Al Halife, bunun iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

Filistin sorununun üzerinden geçen 73 yılın ardından tehlikenin pek çok Arap ülkesine intikal ettiğini aktaran Al Halife, bu sorunun çözümü için sunulan önerilerin başarı şansının da azaldığını savundu.

Al Halife, Bahreyn'in, Filistin-İsrail sorununun başlamasından bu yana Filistin'in yanında yer aldığını ve bu tutumunda halen bir değişiklik olmadığını, normalleşme anlaşmasının da bu tutumla çelişmediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.



Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.