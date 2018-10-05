Bahreyn'den Batman'daki terör saldırısına kınama
Bahreyn, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı kınayan bir açıklama yayımladı.05 Ekim 2018 Cuma 18:09
Bahreyn resmi haber ajansında yer alan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan aracı hedef alan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.
Açıklamada şehitlerin ailelerine baş sağlığı, yaralılara acil şifa dilekleri yer alırken, Bahreyn'in terörle mücadelede Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğu vurgulandı. Batman'ınGercüş ilçesinin Yemişli köyü ile Mardin'inDargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.
Saldırı sonucu 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
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