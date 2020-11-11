Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Veliaht Prens Selman bin Hamad bin İsa Al Halife'yi başbakan olarak atadı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Kral Hamed, yayımladığı kraliyet kararnamesiyle, 85 yaşında hayatını kaybeden Halife bin Selman Al Halife'nin yerine Veliaht Prens ve Başkomutan Yardımcısı Selman'ı başbakanlığa atadı.

Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı unvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife'nin bugün ABD'de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Al Halife'nin vefatı nedeniyle ülkede bir hafta süreyle ulusal yas ilan edildiği açıklanmıştı.