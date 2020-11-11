  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı
Aktüel

Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 23:46:20 -
Bahreyn'de Veliaht Prens Selman başbakan olarak atandı

MANAMA (AA) - Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Veliaht Prens Selman bin Hamad bin İsa Al Halife'yi başbakan olarak atadı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Kral Hamed, yayımladığı kraliyet kararnamesiyle, 85 yaşında hayatını kaybeden Halife bin Selman Al Halife'nin yerine Veliaht Prens ve Başkomutan Yardımcısı Selman'ı başbakanlığa atadı.

Bahreyn Kraliyet Divanı, 49 yıl yürüttüğü göreviyle dünyanın en uzun süre başbakanlık yapan devlet adamı unvanını taşıyan Halife bin Selman Al Halife'nin bugün ABD'de tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Al Halife'nin vefatı nedeniyle ülkede bir hafta süreyle ulusal yas ilan edildiği açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu
Dünya

Ermenistan'dan fotoğraflar peş peşe geliyor! Beklenen sonunda oldu

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul eden Ermenistan yönetimine halk, tepki gösteriyor. Bugün 17 muhalif parti Erivan'da gösteriler düzenlemeye..
Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi
Dünya

Suudi Arabistan'da bombalı saldırı! Açıklama Fransa'dan geldi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Fransız diplomatların da katıldığı törene bombalı saldırı düzenlendi.
3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar
Dünya

3 ülkenin rekabetinin gösterildiği raporu yayınladılar! 3.Dünya Savaşı’na karşı resmen uyardılar

Çek askeri istihbarat servisinin yayınladığı 2019 yılına ilişkin raporunda dünyanın yeni bir dünya savaşı tehdidi ile karşı karşıya olduğu b..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay