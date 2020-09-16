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Aktüel Bahreyn'de halk baskılara rağmen normalleşme anlaşmasını protesto etti
Aktüel

Bahreyn'de halk baskılara rağmen normalleşme anlaşmasını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-09-16 02:33:01 -
Bahreyn'de halk baskılara rağmen normalleşme anlaşmasını protesto etti

MANAMA (AA) - Bahreyn'de çok sayıda kişi, baskılara rağmen, İsrail'le imzalanan normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Ülkedeki en büyük muhalif yapılanma olan Vifak Ulusal Derneği, Twitter hesabında, normalleşme anlaşmasına tepki olarak gece gösteri düzenleyen Bahreynlilere ait fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda, onlarca kişinin, İsrail'le normalleşme anlaşması imzalanmasını kınayan dövizler taşıdığı görüldü.

Dernek, fotoğraflarla ilgili olarak, "Bahreyn halkı, baskıya, ölüme ve hapishanelere rağmen normalleşmenin ihanet olduğunu haykırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreyn'de yayın yapan muhalif LuaLua TV ise onlarca kişinin İsrail bayraklarını çiğnediği ana dair bir görüntü yayımladı.

Görüntüde, onlarca kişinin, İsrail bayrağını çiğnediği ve normalleşme anlaşmasını kınayan dövizler taşıdığı görüldü.

Bahreyn'de muhalif kesim, iktidarı, gösterilere ciddi kısıtlamalar getirmekle suçluyor.


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