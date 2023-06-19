Bahreyn, Suudi Arabistan ve Umman! Arap Ülkeleri, Katar ve BAE arasındaki diplomatik ilişkileri memnuniyetle karşılandı

Arap ülkeleri, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerin uzun bir aradan sonra yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Umman, Libya ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları, Katar ve BAE arasındaki diplomatik temsilciliklerin yeniden açılmasından duydukları memnuniyeti açıkladı. Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladı.

Arap ülkeleri, Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerin uzun bir aradan sonra yeniden açılmasını memnuniyetle karşıladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El- Ula kentinde düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi sırasında varılan anlaşma doğrultusunda Katar ve BAE arasındaki

Açıklamada, bu olumlu adımın KİK ülkeleri arasındaki bağları güçlendirdiği ve Körfez'in ortak çalışmasına katkı sunduğu belirtildi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kardeş ülkeler Katar ve BAE'nin diplomatik temsilcilikleri karşılıklı olarak yeniden açma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Katar ve BAE'nin Ula Anlaşması doğrultusunda attıkları adımdan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Umman Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Katar ve BAE arasındaki olumlu gelişmenin, Körfez bölgesinin ortak çalışmalarını güçlendireceğini vurguladı. Açıklamada, söz konusu adımın aynı zamanda bölge ülkelerinin güven ve istikrarı açısından önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekildi.

Libya ve Ürdün Dışişleri Bakanlıkları da Doha ve Abu Dabi yönetimlerinin karşılıklı diplomatik temsilcilikleri yeniden açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. BAE Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Doha Büyükelçiliği'ni, Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ile Dubai Konsolosluğu'nu yeniden açma kararı aldığını duyurmuştu. Körfez krizinin çözülmesiyle ilişkiler yeniden başladıSuudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı. Körfez krizi, 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde Ula Bildirisi'nin imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

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