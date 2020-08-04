Bahreyn, Mısır ve Yemen'de can kayıpları arttı

Mısır Sağlık Bakanlığı, virüs kaynaklı 23 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 157 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, ülkede toplam can kaybının 4 bin 888'e, vaka sayının 94 bin 640'a yükseldiğini, bin 611 kişinin iyileşmesiyle 44 bin 66 kişinin de sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 299 yeni enfekte vaka olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 150'ye, vaka sayısının 41 bin 835'e yükseldiğini, iyileşenlerin ise 39 bin 7 kişi olduğunu kaydetti.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 499'a, yeni vaka ile hasta sayısı bin 734'e yükselirken, 863 kişi de sağlığına kavuştu.