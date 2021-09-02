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Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi
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Dünya Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi
Dünya

Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması ve saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 00:54:00 -
Bahreyn Kralı Al Halife, Afganistan'ın inanç ve değerlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Kral Al Halife, Hindistan Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan'ı Es-Sahir Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Kabulde, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çıkarları ilgilendiren bir dizi konu ve gelişme ele alındı.

Görüşme sırasında Kral Al Halife, Afganistan'daki kalkınma ve istikrar için uluslararası desteğin, inanç ve değerleri dikkate alan bir saygıyla gerekli insani yardımın sağlanmasına devam edilmesinin önemini vurguladı.



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