  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bahçeye giren ayılar arı kovanlarını parçaladı
Yerel

Bahçeye giren ayılar arı kovanlarını parçaladı

Yeniakit Publisher
2024-05-12 12:14:00 -
Bahçeye giren ayılar arı kovanlarını parçaladı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bahçeye giren ayılar, girdikleri bahçede 20 arı kovanını parçaladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Muhammet Bilgin’in Pınarbaşı ilçesine yerleştirdiği arı kovanları ayıların saldırısına uğradı. İlçe merkezinde bulunan bahçeye giren ayılar, 20 kovanı da parçaladı.

Sabah namazı için camiye giden bir vatandaş, kovanların parçalandığını fark edince durumu Bilgin'e bildirdi. Bahçesine gelen Bilgin, parçalanmış kovanlarla karşılaştı. Ayıların arıcılara sürekli olarak maddi zarar verdiğini belirten Bilgin, yaşanan soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Bakanlığa bağlı ekipler boz ayılarla karşılaştı! O anlar böyle kaydedildi
Bakanlığa bağlı ekipler boz ayılarla karşılaştı! O anlar böyle kaydedildi

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlığa bağlı ekipler boz ayılarla karşılaştı! O anlar böyle kaydedildi

Boz ayının saldırdığı çocuktan sosyal medyada gündem olan sözler!
Boz ayının saldırdığı çocuktan sosyal medyada gündem olan sözler!

Sosyal Medya

Boz ayının saldırdığı çocuktan sosyal medyada gündem olan sözler!

Kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek ararken görüntülendiler
Kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek ararken görüntülendiler

Yerel

Kış uykusundan uyanan boz ayılar yiyecek ararken görüntülendiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23