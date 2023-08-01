Bahçesini temizlemek istemişti! Yangın çıktı...

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yaşayan bir çiftçi, bahçedeki otları yakmak isterken bir yılda elde ettiği 3 bin saman balyasını küle çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde Aydın Baran, evinin bahçesini temizlemek için kuru otları yaktı. Bir süre sonra alevler, rüzgarın da etkisiyle saman balyalarına ulaştı. Baran'ın söndürme çabaları sonuçsuz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yanan saman balyalarını söndürmek için bir süre çaba harcadı. Söndürme ve soğutma çalışmaları yaklaşık yarım saat sürdü. 3 bin saman balyası da küle döndü.

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