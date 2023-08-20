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Gündem Bahçeşehir'de araba hırsızları can aldı
Gündem

Bahçeşehir'de araba hırsızları can aldı

Yeniakit Publisher
2023-08-20 16:33:00 -
Bahçeşehir'de araba hırsızları can aldı

Bahçeşehir 1. Kısım'daki bir iş yerinde vale olarak çalışan Ogün T. silahla öldürüldü.

 
 

İSTANBUL 

İstanbul Başakşehir'de silahla vurulan vale hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahçeşehir 1. Kısım'daki bir iş yerinde vale olarak çalışan Ogün T, otoparktaki bir aracın anahtarlarını alıp kaçan şüphelilerin peşinden koşmaya başladı.

Bu sırada şüphelilerin araçtan silahla ateş ettiği Ogün T. yaralandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ogün T. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

 Ogün T'nin otoparktan çıkarak durdurmaya çalıştığı aracın peşinden koştuğu, silahla ateş edilen valenin yere yığılması öğrenildi.

 

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