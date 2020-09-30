Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu'ndan Azerbaycan'a destek bildirisi

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu'nca Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırının şiddetle kınandığı bildirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamada, Senato'da, Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırı konusunun görüşüldüğü, görüşmeler sonunda Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırı doğrultusunda hazırlanan başsağlığı deklarasyon metninin kabul edildiği ve yayınlanmasına oy birliğiyle karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ermenistan, Azerbaycan topraklarına uluslararası hukuka aykırı olarak sürdürdüğü saldırı ile masum sivilleri hedef almaktadır. Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı Bahçeşehir Üniversitesi Senatosu olarak şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; tek millet iki devlet anlayışımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin duygularını derinden paylaşıyoruz."





