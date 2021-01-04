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Ekonomi Bahçeşehir Koleji'nin okula kabul sınavı başvuruları başladı
Ekonomi

Bahçeşehir Koleji'nin okula kabul sınavı başvuruları başladı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:57:00 -
Bahçeşehir Koleji'nin okula kabul sınavı başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin 63 ilinde 134 kampüsüyle eğitim faaliyeti yürüten Bahçeşehir Koleji'nin, bu yıl 6-28 Şubat'ta gerçekleştirilecek okula kabul sınavları için başvurular başladı.

Bahçeşehir Koleji'ndan yapılan açıklamaya göre, "Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı" için başvurular başladı.

Başvuruları online olarak "https://bahcesehir.stoys.co/sinavkayit" adresinden ve Bahçeşehir Koleji kampüslerinden kabul edilmeye başlanan sınavlar, 4'üncü sınıflar için 6-7 Şubat'ta, 5'inci sınıflar için 13-14 Şubat'ta, 6'ncı sınıflar için 20-21 Şubat'ta, 7'nci sınıflar için 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bahçeşehir Koleji Okula Kabul Sınavı'nda başarı gösteren öğrenciler, çeşitli oranlarda eğitim bursuyla ödüllendirilecek.

Türkiye'nin 63 ilinde bulunan 134 kampüsünde 80 bini aşkın öğrenciye eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 12 yılı aşkın süredir dijital eğitime yatırım yapıyor. Bahçeşehir Koleji, Avrupa’nın en iyi 10 uzaktan eğitim platformu arasına seçilen ödüllü yazılımı Metodbox ve Türkiye'nin eğitim entegrasyonu olan görüntülü görüşme platformu SeeMeet ile uzaktan eğitim sürecini en etkin yürüten kurumların başında geliyor. "Eğitimin kalitesini içeriği belirler" yaklaşımıyla; aynı anda 150 bin öğrencinin uzaktan eğitim alabildiği Metodbox'ta yer alan yazılı ve görsel tüm içerikler, sürekli olarak çalışan geniş bir akademik ve teknik kadro tarafından güncelleniyor.

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