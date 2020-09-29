  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni nesil eğitim
Aktüel

Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni nesil eğitim

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: - “Bahçeşehir Kolejine ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz 'dijital eğitim lideri' olarak yoluna devam edecek" - "Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri ‘hibrit öğretmen’ olacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:03:11 -
Bahçeşehir Koleji'nin kurduğu “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni nesil eğitim

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji, kurduğu “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, 8 yıl önce başlattığı “Dijital Dünya Okulu” projesi ile eğitimde dönüşüme liderlik eden Bahçeşehir Koleji, kurduğu “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımlıyor. Türkiye genelindeki kampüslerinde pilot uygulama ile başlattığı Dijital Eğitim Merkezi, öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterecek.


- Öğretmenler önce ders alacak sonra tasarlayacak


Teknoloji ve bilim gelişiyor, gelişim beraberinde değişimi getiriyor. Bu noktada eğitim paradigmalarının da değişmesi gerekiyor. Geleceği öngörmek mümkün değil ama paradigma değişiklikleri ile geleceğe yeni nesiller hazırlamak mümkün olabiliyor. Bu değişime yabancılık çekmeyen Bahçeşehir Koleji, bundan 8 yıl önce dijital eğitime geçmişti.

Bahçeşehir Koleji bir yeniliğe daha imza atıyor ve “Dijital Dünya Okulu” projesine, “Dijital Eğitim Merkezi” ile yeni bir sayfa açıyor. Bu merkezde öğretmenlere yönelik teknolojik formasyon eğitimlerinin yanı sıra, hibrit öğretmen kavramı, dijital içerik yaratımı, sosyal medya ve güvenlik gibi konu başlıklarında faaliyet gösterilecek.

Merkez bünyesinde, derslerin konu içeriklerini hazırlayacak eğitim içerik üreticileri bulunacak. Video ve benzeri dijital içerikler geliştirilecek, var olanlar ise son teknoloji ile donatılacak.


- "Dijital eğitim liderleri oluşturuyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten bireyler olarak yetiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler de bu nedenle sadece teknolojiye entegre değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje yapabilecek donanıma sahip. Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşılıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojilerini barındıran donanım, yazılım ve bunları içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün geliştiren ekipler yer alacak. Öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

Dağ, öğretmenlerin eğitim sürecinin önemini vurgulayarak, “Bahçeşehir Kolejine ilk kez adım atan her öğretmen bu merkezde 25 saat eğitim programı alacak, bu öğrenme süreci hiç bitmeyecek. Kolej bünyesindeki her öğretmenimiz 'dijital eğitim lideri' olarak yoluna devam edecek. Öğretmenlerimiz hem öğrenmeye hem de öğretmeye hazır. Dijital eğitim merkezinde öğretmenlerimizin her biri ‘hibrit öğretmen’ olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim camiasının pandemi ile birlikte dijital dönüşüm içinde olduğuna değinen Dağ, şunları kaydetti:

"Hedeflerini, becerilerini kazandırma amacı ile yola çıktık. Bahçeşehir Koleji olarak eğitim müfredatını buna göre zenginleştirme ve entegre etme çabamız hız kesmeden devam ediyor. Eğitim teknolojisini üretebilen, Metodbox ve SeeMeet gibi dijital eğitim programlarını Türkiye’ye kazandıran bir kurumuz. Amaçlarımızın başında vizyonu olan, inovatif gençler yetiştirmek var. Bu bizim en önemli ilkelerimizin başında geliyor. 100’ün üzerinde yazılımcı, 16 eğitim içerik yöneticisi ve sahada 12 bin 500 kişilik bir eğitim ordumuz var. Yola çıkarken içerikten teknolojiye, eğitimin tüm alanlarında dijital dünyada fark yaratmayı hedefledik. Bahçeşehir Koleji tüm bu atılımlarımızla Türkiye’de dijital dönüşümün lokomotifi haline geldi. Dijital eğitim merkezimizde de vizyonumuz; 'dijital pedagoji' ve 'dijitalleşme' kavramlarını doğru bir şekilde ortaya koymak ve yerleştirmek olacak."


- “6 kampüste uygulama ofisi alınacak"


Bahçeşehir Koleji Eğitim ve Eğitim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan ise hibrit öğretmen kavramının artık sıklıkla kullanılacağını belirtti.

Saha uygulamalarından yeni keşiflerin çıkması için ilk etapta 6 kampüs belirlendiğini aktaran Aslan, “Dijital Eğitim Merkezi; Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl, Ankara Balgat Kampüsü ile İstanbul’da Avrupa Yakası'nda 2, Anadolu Yakası'nda 2 olmak üzere toplamda 6 ayrı okulda kurulacak. Bu merkezde Ar-Ge çalışmaları ile içeriğimiz genişleyecek. En son teknolojiler ile donatılmış yepyeni eğitim tasarımları öğretmenlerimizin ellerinden çıkacak. Öğrenciler de bu vizyon ile gelişecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!

HDP'li Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulundu. Paylan Tür..
Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü
Gündem

Kafadan sorunlu kulak doktoru! Hafız hastaya başörtü zulmü

Başörtüsü hazımsızlığı şimdi de Ümraniye’de hortladı. Ümraniye Devlet Hastanesi KBB Hekimi Hidayet Hakan Tiregül, kulak rahatsızlığı şikayet..
Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek
Gündem

Çatışmanın arkasından BAE ve Fransa çıktı! Amaç Türkiye'nin dikkatini Kafkasya'ya çevirmek

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Japon Siyaset Bilimci Dr. Keisuke Wakizaka, Fransa ve Birleşik Arap..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay