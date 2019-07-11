Bahçeşehir Koleji'nden kadroya 2 takviye



İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Bahçeşehir Koleji, kadrosunu 2 yabancı oyuncu ile güçlendirdi. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sudan asıllı Avustralyalı pivot Mangok Mathiang ve ABD'li oyun kurucu Trae Golden'ın kadroya dahil edildiği belirtildi.

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