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Spor Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Ritmik Cimnastik Takımı'na isim sponsoru oldu
Spor

Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Ritmik Cimnastik Takımı'na isim sponsoru oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:27:34 -
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Ritmik Cimnastik Takımı'na isim sponsoru oldu

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Ritmik Cimnastik Takımı'na isim sponsoru oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "63 ilde 134 kampüsü ile Türkiye ve Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji, kulübümüzün kuruluş hikayesinde önemli bir yeri olan ritmik cimnastik takımımıza isim sponsoru oldu. İmzalanan anlaşma gereği, ritmik cimnastik takımımız, 2020-2021 sezonunda sportif faaliyetlerini, 'Beşiktaş Bahçeşehir Koleji Ritmik Cimnastik Takımı' adıyla gerçekleştirecek." ifadeleri yer aldı.

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