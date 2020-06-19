  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bahçesaray’da korona virüs gölgesinde cuma namazı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat mesafeli cuma namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:28:42 -
Bahçesaray’da korona virüs gölgesinde cuma namazı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta da cemaat mesafeli cuma namazı kıldı.


Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmıyordu. Normalleşme adımları kapsamındaki tedbirler çerçevesinde vatandaşlar cuma namazı için bu hafta da sosyal mesafeli saf tuttu. Evlerinde abdest alan, maske takan ve seccadesini getiren vatandaşlar, ilçe merkezine akın etti. Burada görev alan sağlık ekipleri alana geçen vatandaşın ateşini ölçerken, emniyet ekipleri de seccade kontrolü yaptı. Vatandaşlar sosyal mesafeli cuma namazı idrak ederek alandan ayrıldı.


Cuma namazını kılmak için alana gelen cemaat, eskisi gibi camilerde saf tutarak namaz kılma özlemi yaşadıklarını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı