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Yerel Bahçesaray'da kar etkili oluyor
Yerel

Bahçesaray'da kar etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2024-01-14 08:49:00 -
Bahçesaray'da kar etkili oluyor

Van’ın Bahçesaray ilçesinde 1 haftadan buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye ulaştı.

Kentte 1 haftadan buyana belli aralıklarla etkili olan kar yağışı, özellikle Bahçesaray’da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray’a bağlı Çatbayır Mahallesi’nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalle sakinleri sabahın erken saatlerde toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye başladı.

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