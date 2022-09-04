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Gündem Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri soruldu: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay
Gündem

Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri soruldu: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyada büyük yankı uyandıran Yunanistan'a yönelik açıklamalarına ilişkin soruyu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 20:54:00 -
Bahçeli'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri soruldu: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay

Bahçeli, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Ankara'ya giderken yol üzerindeki bir tesiste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Ege denizini aşmak çok kolay'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay." diye cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a tepki göstererek, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı.

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