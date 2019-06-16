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Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek! Karar’dan ‘İnce operasyon’

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Büyükşehir belediye yönetimi ile ilçe yönetimlerinin aynı anlayışta olmasının yönetimde etkinlik ve verimliliği artıracağı”na vurgu yaptı.İmamoğlu’na destek verme noktasında “kararlı” bir duruş sergileyen Karar Gazetesi ise Bahçeli’nin sözlerine “başlık saptırması” uyguladı.

16 Haziran 2019 Pazar 14:41
Bahçeli’ye çelme, İmamoğlu’na destek! Karar’dan ‘İnce operasyon’

 Ali BULUT   yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da muhtarlara hitap ederken, ilçelerde yeşeren iradenin büyükşehire yansımamasının sıkıntılara yol açacağı gerçeğine vurgu yaparak,  "Büyükşehir belediye başkanı ile belediye meclis tablosu arasındaki anormal farklılık ve uyumsuzluk olursa sıkıntılı bir durum oluşur. Cumhuriyet Halk Partisinin adayı seçilmiş olsaydı bile, İstanbul’da nasıl çalışacak, İstanbullu kardeşlerimize sükunetle, verimli ve etkin şekilde nasıl hizmet edebilecekti? Çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğu bir yapıda kararlar nasıl alınacaktı?" demişti.

Karar’dan İnce Operasyon!

Star Gazetesi’nin başından alınan “ekibin” kurduğu Karar Gazetesi, Devlet Bahçeli’nin “takım oyunu”na dikkat çektiği ve her seçimde dile getirilen “Büyükşehir yönetimi ile ilçe yönetimlerinin aynı anlayışta olması etkinlik ve verimliliği arttırır” gerçeğine vurgu yaptığı konuşmasını ince bir “birinci sayfa operasyonu” ile saptırdı.

Karar, Bahçeli’nin sözlerini, birinci sayfasından “CHP Adayı Seçilse Bile Yönetemez!” başlığı ile verdi.

Bahçeli’nin “asıl cümleleri” iç sayfada yer bulurken, birinci sayfadan “Devlet Bahçeli millet iradesine saygısız” izlenimi verildi.

Kimlere “Hizmet” Ettiklerini Biliyoruz!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerinin saptırılmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, “Konuşmayı yerinde takip ettik. Sayın Bahçeli takım oyununa vurgu yapıyor ama gazete konuyu bir algı operasyonu malzemesine dönüştürmeye çalışıyor. Bu zihniyetin kimlere ‘hizmet’ ettiğini çok iyi  biliyoruz!” dediler.

Karar gazetesinin birinci sayfasından “başlıkla saptırma” operasyonu yaptığını, iç sayfasından ise, “objektif” görüntü sergilediğini ifade eden vatandaşlar, “İç sayfada Sayın Bahçeli’nin İstanbul’a PKK istikamet veremez!” ifadesi var ama birinci sayfadaki operasyonla gerekli ‘Hizmet’i vermiş oluyorlar!” ifadelerini kullandılar.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 14:41
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. Ekrem Imamoğlu
  4. karar gazetesi

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