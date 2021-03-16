Bahçeli'ye çağrı yapan Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlülük! Sen HDP'ye telefon açtın mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Danıştay'ın verdiği "andımızın" kaldırılması kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, ikiyüzlü tavrını bir kez daha ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenerek aklınca Cumhur İttifakı arasında nifak tohumları ekmeye çalışan Kılıçdaroğlu, "Sen kalkmışsın, Erdoğan’ı değil Danıştay’ı suçluyorsun. Muhatap alacaksan, Erdoğan’ı alacaksın. Eğer andımızın okunmasını tekrardan istiyorsan, bizim gibi, yapacağın çok basit bir şey var. Erdoğan’a açarsın bir telefon, dersin ki: Kardeşim bu ant okunmadan bir daha biz bir araya gelemeyiz. Ben ülkemi seviyorum, bayrağım seviyorum. Andımızın okunmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'yi aradı mı?

Kılıçdaroğlu'nun sözleri, akıllara "andımızın" okunmasına karşı çıkan HDP'yi arayıp aramadığını getirdi. Bahçeli'ye Erdoğan'ı arayıp "Kardeşim bu ant okunmadan bir daha biz bir araya gelemeyiz" demesini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP'yi arayıp, "Andımızın okunmasına karşı olursanız sizinle bir daha görüşmeyiz" diyememesi, ikiyüzlü siyaset anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.