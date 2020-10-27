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Siyaset Bahçeli'nin zor anları! Sözü hatırlayamayınca...
Siyaset

Bahçeli'nin zor anları! Sözü hatırlayamayınca...

Ekmek kampanyasına yönelik gelen eleştirilere MHP Grup Toplantısı'nda cevap veren Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Ekmek yoksa pasta yiyin" sözüne atıfta bulunmak istedi; ancak özü hatırlayamayınca bir süre durakladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 12:28:00 -
Bahçeli'nin zor anları! Sözü hatırlayamayınca...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda öncüsü olduğu askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere de cevap veren Bahçeli, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'nin "Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler" sözüne atıfta bulunmak istedi. Ancak sözü hatırlayamayan Bahçeli bir süre durakladıktan sonra konuşmasına devam etti.

Sıkıntının prompterdan kaynaklanıp kaynaklamadığı bilinmiyor.

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Yorumlar

aczyendi

fransa kraliçesine atıfta bulunmak. yakışır. bir de ne konuşacağını unutmasa..
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